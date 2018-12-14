وجبات «الأعياد» لركاب وجهات محدّدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بدأت طيران الإمارات في تقديم وجبات تقليدية خاصة لركابها على الأرض وفي الأجواء قبيل وخلال الرحلات في جميع الدرجات، احتفالاً بموسم العطلات. وتتوافر هذه الوجبات الموسمية الخاصة للسنة الثالثة على التوالي للعملاء المسافرين من دبي إلى أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا طوال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتشمل الوجبات على الطائرات شرائح الديك الرومي المشوية والبطاطا المهروسة والقرع المهروس والخضار الطازجة وأنواع الكعك الخاصة، إضافة إلى الشوكولاتة الفاخرة، ما يجسد رؤية طيران الإمارات والتزامها بتقديم قوائم طعام إقليمية وموسمية باستخدام مكونات طازجة ذات جودة عالية عبر شبكة رحلاتها العالمية. ويستمتع ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال قبيل المغادرة بوجبات وأنواع خاصة من الكعك في الصالات الخاصة بطيران الإمارات.

كما تم إعداد وجبات خاصة بالموسم للأطفال المسافرين على الرحلات، تشمل إضافة إلى الأطباق الرئيسية السكاكر والحلويات والشوكولاتة، أما دمى الحيوانات ضمن مجموعة «فلاي وذ مي أنيمالز»، فقد أضيف إليها شخصية خامسة خلال ديسمبر هي دمية الطائر «روبن». كذلك سيتمكن الأطفال من الحصول على صور فورية تلتقطها المضيفات.