شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دبي خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
انخفض مؤشر أسعار المستهلك الشهري في دبي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.28%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود 0.64% والذي خفض التضخم بمقدار 0.27 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم الذي تراجع 1.22% على أساس شهري والذي خفض التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بتراجع 1.26% والذي خفض التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.10%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.
في حين ارتفعت الأسعار (على أساس شهري) السلع والخدمات المتنوعة 0.44% وقسم الطعام والمشروبات 0.08% وقسم المطاعم والفنادق 0.14% وقسم النقل 0.03%. بينما استقرت أسعار التبغ، الصحة، التعليم عند مستوياتها.
وأكد التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.51% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار كل من قسم النقل بنسبة 13.15% والتي دفعت التضخم بمقدار 1.33 نقطة، قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.68% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.46 نقطة، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 9.18% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة، قسم الاتصالات بنسبة 5.28% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.25 نقطة، قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.93% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، قسم التعليم بنسبة 1.04% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، قسم التبغ بنسبة 12.40% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.83% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة.
في حين انخفض المؤشر لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.72% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.10 نقطة، قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.49% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.29% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.25%.
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