«الإمارات للطيران» تنال اعتماد السلامة الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة الإمارات للطيران عن حصولها على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية كمؤسسة للتدريب على صيانة الطائرات. وتمنح هذه الشهادة الرسمية الجامعة حضوراً قوياً على المستوى الوطني والدولي باعتبارها المؤسسة التعليمية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يحظى برنامج هندسة صيانة الطائرات الذي توفره لطلبتها باعتماد كل من الوكالة الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة معاً.

وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: يعد اعتماد جامعة الإمارات للطيران من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية كمؤسسة للتدريب على صيانة الطائرات إنجازاً كبيراً لنا، كما سيشكل ميزة قوية لطلبتنا والخريجين الذين سيحصلون الآن على شهادتين من الجامعة.