«رولز-رويس كالينان» تحصد جائزة «سيارة الدفع الرباعي الفاخرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصدت رولز-رويس كالينان جائزة «سيارة الدفع الرباعي الفاخرة للسنة» في حفل جوائز مجلّة «أراب ويلز» لعام 2018.

وأقيمت هذه الفعالية السنوية التي تحتفي بأحدث الإبداعات في قطاع السيارات، من حيث التصميم والتكنولوجيا والأداء والفخامة، في دبي 14 نوفمبر، كما استعرضت مجموعة من أروع السيارات الجديدة لعدد من أفضل صانعي السيارات وأعرقهم وأكثرهم تأثيراً في العالم.

وصرّح رامي جودي، المدير الإقليمي للعلاقات العامة والتواصل الإعلامي في رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، قائلاً: «هذه الجائزة الأولى لرولز-رويس كالينان، وأنا على ثقة بأنّها ليست سوى البداية».

وأضاف جودي: «الجائزة تأتي تقديراً لإبداع 500 مهندس موهوبين وبارعين، عملوا على سيارة كالينان التي تُعدّ رولز-رويس السيارات رباعية الدفع، وإنّه لفخرٌ كبيرٌ بالنسبة لي أن أتسلّم هذه الجائزة المرموقة نيابة عن زملائي في دار رولز-رويس موتور كارز في جودوود وزملائي في المكتب الإقليمي لرولز-رويس موتور كارز لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. هذه ».

وقال من جانبه عصام عيد، رئيس تحرير مجلة أراب ويلز: «جوائز أراب ويلز تتعدّى مسألة تقديم جائزة في فعالية راقية في شهر نوفمبر من كلّ سنة، بل إنّها مهمّة نسعى من خلالها إلى مساعدة الأشخاص الراغبين في شراء سيارة جديدة على وضع قائمة مختصرة بالسيارات الأنسب لهم.