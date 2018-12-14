الفائدة تضغط على النمو الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير التوقعات إلى استقرار النمو الأمريكي على نحو 3% في العام 2018 وهو أفضل أداء منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات بفضل خفض الضرائب الكبير الذي أدخله الرئيس دونالد ترامب. وتشهد البلاد ازدهاراً في قطاع الوظائف مع نسبة بطالة تقل عن 4% فيما الأسعار تبدو معقولة.

لكن هذا الاقتصاد الذي لا يعتبر لا متيناً جداً ولا ضعيفاً جداً، بدأت تظهر عليه علامات الضعف فيما يحل 2019 مع الكثير من الشكوك.

فالتجارة مع الشريك الصيني الكبير التي تشهد تباطؤاً مع نمو يبلغ فقط 6.2% السنة المقبلة بحسب صندوق النقط الدولي، ومعدلات الفوائد مترافقة مع الهزات التي تحدثها بريكست على الجانب الآخر من الأطلسي واحتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا والوضع في إيطاليا، كلها عوامل تشكل جرس إنذار يمكن أن يدل على نهاية الحقبة الذهبية.

وتنطوي النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب في كل الاتجاهات فور وصوله إلى البيت الأبيض على مخاطر فعلية على النمو الأمريكي مع تأثير أيضاً في العالم. فقد أعلن صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة أن إجمالي الناتج الداخلي العالمي يمكن أن يتراجع ب 0.75% بسبب تزايد التوترات التجارية.

ويراهن الخبراء بالتالي على تباطؤ النمو السنة المقبلة، فقد توقع«جولدمان ساكس ريسرتش» نمواً بنسبة 2.5% مماثلاً لما توقعه البنك المركزي في الوقت الراهن. أما أوكسفورد ايكونوميكس فلا تراهن سوى على 2% في نهاية 2019.

وعالميا لا يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يبقى محصناً في مواجهة ضعف النمو العالمي وهو ما أعلنه صندوق النقد الدولي.

وتبدو السوق العقارية الأمريكية مهتزة أيضاً تحت تأثير8 عمليات رفع فوائد منذ نهاية 2015 ما رفعت كلفة القروض العقارية إلى نحو 5%، وهي نسبة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عشر سنوات. (أ ف ب)