شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انخفض بنسبة 1.3 % في الأحد عشر شهرا الأولى من العام إلى 793.27 مليار يوان (115.54 مليار دولار) عنه قبل سنة.
وأوضحت الوزارة أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 26.3 % على أساس سنوي إلى 92.11 مليار يوان.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الولايات المتحدة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني زاد 3.7 % على أساس سنوي. (رويترز)
شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .