1.3 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية: إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انخفض بنسبة 1.3 % في الأحد عشر شهرا الأولى من العام إلى 793.27 مليار يوان (115.54 مليار دولار) عنه قبل سنة.

وأوضحت الوزارة أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 26.3 % على أساس سنوي إلى 92.11 مليار يوان.

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الولايات المتحدة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني زاد 3.7 % على أساس سنوي. (رويترز)