شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن منطقة التجارة الحرة القارية بعد توقيع 49 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مصر الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة الأسبوع المنتهى، بهدف وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة فى السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية، ويقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن هذه الاتفاقية. - هو أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. - وقع على اتفاق التجارة الحرة القارية 49 دولة أفريقية حتى الآن منها مصر. - تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة السمراء أهم الأهداف. - الاتفاق حتى الآن على تحرير 90 % من الحركة التجارية وباقى التوافق على قواعد المنشأ. - أهمية الاتفاق تكمن فى أنه يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة وناتج محلى 2.5 تريليون دولار يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

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