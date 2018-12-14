شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 193 مليار جنيه حجم قروض ضختها البنوك خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، إن حجم القروض التى ضختها البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكًا، بلغت نحو 193 مليار جنيه خلال 9 أشهر فى الفترة من نهاية ديسمبر 2017 إلى نهاية سبتمبر 2018، حيث سجلت محفظة القروض المقدمة لعملاء البنوك فى نهاية ديسمبر 2017 نحو 1.453 تريليون جنيه، ارتفعت إلى 1.646 تريليون – يساوى 1000 مليار جنيه - جنيه فى نهاية سبتمبر 2018.

وأضاف البنك المركزى المصرى ، فى تقرير حديث صادر عنه، إن حجم القروض التى ضختها البنوك بنحو 193 مليار جنيه تشمل أرصدة إقراض الحكومة وغير الحكومة حيث تشمل الأخيرة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والقطاع العائلى إلى جانب أنها تشمل أرصدة إقراض بالجنيه وأخرى بالعملات الأجنبية المختلفة.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا ، بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.