شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الغاز للأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن اتساع عجز المخزونات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وتضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اتساع عجز المخزونات دون التوقعات.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.41% لتتداول عند مستويات 4.12$ للقدم المكعب مقارنة بالافتتاحية عند 4.14$ للقدم المكعب، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.07 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي أظهرت تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 25 ألف طلب إلى 1,661 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,649 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت تراجعاً 1.6% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0% وصولاً إلى الكشف عن قراءة ميزانية الخزانة والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 204.9$ مليار مقابل 100.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 193.5$ مليار.

بخلاف ذلك، أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي لمخزونات الغاز الطبيعي عن الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر اتساع العجز إلى 77 مليار قدم مكعب مقابل 63 مليار قدم مكعب، دون التوقعات التي أشارت لعجز 81 مليار قدم مكعب، لنشهد تراجع المخزونات إلى 2,914 مليار قدم مكعب مقابل 2,991 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017 عند 3,636 مليار قدم مكعب، وأيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام عند 3,637 قدم مكعب.