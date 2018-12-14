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شكرا لقرائتكم خبر عن فريدز تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فريدز اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أظهرت تراجع صافي المبيعات 5.5% إلى ما قيمته 306.4$ مليون مقابل 324.3$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
في تمام الساعة 08:57 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة فريدز في بورصة ناسداك بنسبة 21.43% أي بنحو 0.54 نقطة إلى مستويات 0.54$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة فريدز للربع الثالث من العام المالي 2018 تقلص صافي الخسائر إلى ما قيمته 30.82$ مليون أي 0.83$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 50.44$ مليون أي 1.35$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
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