شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بقرابة 3% متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار مع احتمالية قيام الرياض بخفض صادراتها النفطية لواشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الثلاثة بالمائة خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون المملكة العربية السعودية تعتزم خفض شحناتها النفطية إلى المصافي الأمريكية لأدنى مستوى في ثلاثة عقود بحلول الشهر المقبل ضمن جهود المملكة لمنع تراكم المخزونات الأمريكية من التكدس في أوكلاهوما.

وفي تمام الساعة 08:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 2.76% لتتداول حالياً عند مستويات 52.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.15$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 2.58% لتتداول عند 61.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.15$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي أظهرت تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 25 ألف طلب إلى 1,661 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,649 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت تراجعاً 1.6% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0% وصولاً إلى الكشف عن قراءة ميزانية الخزانة والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 204.9$ مليار مقابل 100.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 193.5$ مليار.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أظهر تقلص العجز إلى 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من كانون الأول/ديسمبر مقابل 7.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص العجز إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 442.0 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أقل 8% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.1 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 3% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات أقل 8% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت أن احتمالية خفض السعودية شحناتها النفطية إلى الولايات المتحدة إلى 582 ألف برميل يومياً ما يعكس تراجع بنحو 40% عن متوسط الثلاثة أشهر الماضية، مع العلم أن متوسط شحن السعودية لأمريكا خلال العام الجاري 2018 كان 860 ألف برميل يومياً وأن شحناتها ارتفعت في النصف الثاني من هذا العام إلى 975 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج الإخبارية.

وفي نفس السياق، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر "نأمل أن تبقى أوبك تدفقات النفط كما هي، دون تقيد. العالم لا يريد أن يرى، أو يحتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط!"، بينما لم تعلق وزارة الطاقة السعودية على الأمر، وصرح رئيس مكافحة الاحتكار في إدارة ترامب أن الإدارة لا تزال تدرس قانون مكافحة أوبك وأوبك "تدلل على قضايا أوسع نطاقاً" مثيرة للقلق بالإضافة إلى المنافسة البحتة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض أوبك من خلال تقريرها الشهري توقعاتها للطلب على نفطها خلال العام المقبل بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 31.44 مليون برميل يومياً، نظراً لضخ المنافسين للمزيد من النفط في الأسواق بالإضافة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وأفاد التقرير أن إنتاج المنظمة تراجع الشهر الماضي بواقع 11 ألف برميل يومياً، على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مع تعويض الأعضاء لنقص الصادرات الإيرانية.

وفي نفس السياق، صرح وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة أوبك سهيل المزروعي بالأمس أن أعضاء أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة سيجتمعون في نيسان/أبريل القادم لإجراء مراجعة لمبادرة خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام المقبل 2019 عن مستويات إنتاج الشهر الماضي، وذلك بدلاً عن حزيران/يونيو المقبل من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة حينها قبل انقضاء الاتفاق الحالي.

ويأتي ذلك في أعقاب أفادت السعودية في مطلع هذا الأسبوع بأنها تخطط لخفض الإنتاج إلى مستويات 10.2 مليون برميل يومياً بحلول كانون الثاني/يناير المقبل، بانخفاض قدره 900 ألف برميل ويومياً عن مستويات إنتاج تشرين الثاني/نوفمبر، وأفادت وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض إنتاجها الشهر القادم بما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف برميل يومياً، أي بواقع 11 ألف برميل عن مستويات الشهر الماضي.

ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا كشفت يوم الجمعة الماضية عقب انقضاء الاجتماع النصف السنوي للمنظمة عن الاتفاق على خفض أعضاء أوبك لإنتاجهم بواقع 800 ألف برميل وخفض حلفاء المنظمة بواقع 400 ألف برميل عن إنتاج تشرين الأول/أكتوبر وأن ذلك الاتفاق سيبدأ العمل به مع مطلع العام المقبل وسيستر لمدة ستة أشهر.

كما أفاد منظمة أوبك آنذاك أنه تم إعفاء كل من إيران وفنزويلا بالإضافة إلى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي، وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق، الأمر الذي أحدث تفاؤل حذر حيال جهود أوبك وحلفائها لإعادة التوازن للأسواق العالمية.

بخلاف ذلك، لا يزال العمل في أكبر حقل ليبي للنفط متوقف عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في مطلع هذا الأسبوع حالة القوة القاهرة حيال الإمدادات من حقل شرارة، في أعقاب سيطرت ميلشيا مسلحة على الحقل النفطي، وأفادت المؤسسة الليبية أن إغلاق حقل شرارة سيؤدي إلى تراجع الإنتاج بواقع 315 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى تراجع الإنتاج أيضا بواقع 73 ألف برميل يومياً أخرى من حقل الفيل النفطي في ليبيا.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى 11.1 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت بانخفاض الإنتاج الأمريكي للنفط بواقع 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي من الأعلى له على الإطلاق إلى 11.6 مليون برميل يومياً.