شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية يؤكد لن يتم تصفية شركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه لن يتم تصفية شركة الحديد والصلب، لافتا إلى أنه قام بإلغاء تصدير شحنة فحم كوك لشركة النصر لصناعة الكوك للخارج وتم توجيهها لشركة الحديد والصلب، لتلبية احتياجاتها وهذا يعتبر قرار غير مسبوق .

وأضاف نافع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرن 4 بشركة الحديد والصلب ، يعمل حاليا بطاقته القصوى وتم إصلاح غلاية 1 وتعمل هى أيضا، لكن هذا لا يعنى أن الشركة بحاجة إلى إحلال وتجديد وتغيير قطع كثيرة ، مؤكدا أنه جارى بناء بطارية جديدة لشركة النصر لصناعة الكوك لزيادة قدرتها الإنتاجية المستقبلية ولا سيما أن صناعة الكوك مهمة للغاية داخلياً وخارجياً.

وحول تطوير شركة الدلتا للصلب قال الدكتور مدحت نافع، إنه تم رصد 45 مليون دولار للتطوير من الشركة القابضة، وسيتم بناء مصنع لإنتاج البيليت بطاقة 500 ألف طن سنوياً بدلا من 250 ألف، وجارى إعداد الأرض للإنشاء كما سيتم رفع طاقة مصنع المسبوكات من 1000 طن حاليا إلى 10 آلاف طن ، لافتا الى أنه سيتم بناء المصنع فى نفس الشركة مع بيع جزء غير مستغل من الأرض للمساهمة فى التمويل.