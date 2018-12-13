توطين مديري ورؤساء الأقسام في الفنادق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

بحث فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية خلال الاجتماع الثاني لمديري الموارد البشرية بالمنطقة، توطين المديرين ورؤساء الأقسام بالفنادق.

وحضر الاجتماع ممثل عن صندوق الموارد البشرية «هدف»، ومسؤول البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية «تكامل» بالمنطقة الشرقية، وممثل عن «كفاءات»، بالإضافة إلى مديري الموارد البشرية لقطاع الفنادق بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف وضع جدول زمني لتفعيل قرار توطين الوظائف بالقطاع السياحي.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية بالإنابة المهندس نادر السياسب أن الاجتماع أكد على أهمية توطين الوظائف القيادية بالقطاع السياحي بحسب ما جاء في الرؤية الوطنية المتعلقة بالقطاع، وتم عرض الأنظمة واللوائح المحددة بهذا الشأن، كما تم الاستماع لخطط مديري الموارد البشرية لقطاع الفنادق بالمنطقة الشرقية والعقبات التي تواجههم في تنفيذ مقتضيات التوطين، ومناقشة الحلول التي تكفل العمل بالقرار كما تم عرض الخطة التي يعمل عليها مركز «تكامل» والبرامج الأخرى في الوقت الحالي لتوطين رؤساء الأقسام بالفنادق ومن ثم توطين مديري الفنادق في المستقبل القريب.

تدريب الطلاب

وأشار مسؤول مركز تكامل بالمنطقة الشرقية متعب الخالدي خلال الاجتماع إلى الفرص المتاحة لطلاب الجامعات بالتدريب على وظائف القطاع الفندقي، وذلك في سبيل تعرف الطلاب على هذه الوظائف بما يجعلها ضمن الخيارات المتاحة للعمل بعد التخرج.

و استعرض مسؤول (هدف) عبدالعزيز ​السماعيل الدعم الذي يقدمه البرنامج للطلاب الجامعيين الراغبين بالتدريب والعمل في القطاعات السياحية ضمن برنامج (تمهير).

ماذا ناقش الاجتماع؟