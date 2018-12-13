31 ألف أجنبية يعملن بالمصانع مقابل 10 آلاف سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد المنشآت الصناعية 112.7 ألف منشأة، بحسب مسح النشاط الصناعي لعام 2017، يمثل السعوديون 31% من عدد الذين يعملون فيها، مقابل 69% لغير السعوديين.

وبحسب نتائج المسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، يقترب عدد السعوديين العاملين في المنشآت الصناعية من 374.5 ألف سعودي، مقابل 837.5 ألف أجنبي ليصل بذلك إجمالي العاملين بالقطاع إلى 1.21 مليون موظف.

ويسيطر السعوديون على المناصب القيادية في المنشآت الصناعية بإجمالي 57.9 ألفا يمثلون نسبة 61.5%، مقابل 36.3 ألف أجنبي، حيث يبلغ إجمالي المديرين العاملين في النشاط نحو 94.3 ألف مدير.

وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي ارتفاع نسبة العاملين السعوديين بـ3 أنشطة صناعية هي: منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 84%، تليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى بنسبة 80%، تليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 78%، من إجمالي العاملين السعوديين في المنشآت الصناعية.

وتجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية 484.71 مليون ريال فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت نحو 1.5 تريليون ريال.

وأصدرت الهيئة نتائج مسح النشاط الصناعي أمس للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة التي بدأت منذ مطلع العام الماضي، حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من خمسة وستين منتجا إحصائيا شملت إحصاءات ومؤشرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

ويعد مسح النشاط الصناعي مسحا سنويا ومن المسوح المتخصصة السنوية التي تعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المنشآت في كل مناطق المملكة، حيث تتضمن نتائجه أكثر من تسعة عشر مؤشرا إحصائيا تتعلق بخصائص ومكونات المنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة، وتندرج تحت نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وتوفر نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوصيات الدولية المختصة بمسوح النشاط الصناعي.

ويعد مسح النشاط الصناعي ثالث المنتجات الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الصناعة، ويهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الإحصاءات الصناعية الشاملة المتعلقة بالصناعة في مختلف مناطق المملكة، مثل إحصاءات المشتغلين في الصناعة وتعويضاتهم، والنفقات التشغيلية والتحويلية، وبيان حجم الإنتاج الصناعي وقيمة إيراداته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

عدد المشتغلين في المنشآت الصناعية حسب نوع المهنة 2017

المهنة : المديرون

57,979 سعودي

36,359 غير سعودي

الإجمالي 94,338

المهنة : الاحترافيون

29,640 سعودي

84,839 غير سعودي

الإجمالي 114,479

المهنة : موظفون أصحاب مهارات

165,218 سعودي

448,433 غير سعودي

الإجمالي : 613,651

المهنة : موظفون بدون مهارات

115,159 سعودي

254,516 غير سعودي

الإجمالي : 369,675

المهنة : أخرى

6,501 سعودي

13,338 غير سعودي

الإجمالي : 19,839

المجموع

374,497 سعودي

837,485 غير سعودي

الإجمالي : 1,211,982

أبرز 3 أنشطة يعمل بها سعوديون:

منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي 84%

منشآت الصناعة التحويلية الأخرى 80%

منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 78%

المشتغلون بالنشاط الصناعي حسب المناطق: