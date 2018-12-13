شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" و"نعيم القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 15.684 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 55.124 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات جى بى أوتو عند 291.843 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.140 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.938 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 8.922 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرمس عند 175.110 مليون شهادة، بالم هيلز عند 459.655 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة.

واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز 129.481 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.628 مليون شهادة.