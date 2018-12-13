شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ليختبر المتوسط المتحرك 50 الآن، ولا يزال دون الدعم المحوري الأول 52.85، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 49.10 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون مستويات 52.85 و54.54 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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