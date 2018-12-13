شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية ليقترب من الدعم المحوري 1238.30، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الفترة القادمة، والذي يشترط الثبات فوق المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1262.51.

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