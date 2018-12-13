شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للتذبذب حول مستوى 1.1360 بعد الاقتراب من مستوى 1.1400 اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.1443، وبدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.1300 ثم 1.1181.

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