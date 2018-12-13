شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأقل من 60 دولاراً للبرميل مع استمرار ارتفاع المخزونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الخميس بفعل ضغوط من ارتفاع المخزونات العالمية وانخفاض أقل من المتوقع فى مخزونات الخام الأمريكى.

وبحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 60 سنتا إلى 59.55 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكى الخفيف 60 سنتا إلى 50.55 دولار للبرميل.

وتجاوزت الإمدادات العالمية من النفط الطلب على مدى الأشهر الستة الماضية مما تسبب فى تضخم المخزونات ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من عام فى نهاية نوفمبر.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى السابع من ديسمبر مما أثار خيبة أمل بعض المستثمرين الذين توقعوا انخفاضها بمقدار 3 ملايين برميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون منهم روسيا فى الأسبوع الماضى إنهم سيسعون إلى خفض فائض المعروض، واتفقوا على خفض الإنتاج إجمالا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهرى عن سوق النفط اليوم إن ذلك يجب أن يكون كافيا لحدوث عجز فى الإمدادات بالسوق بحلول الربع الثانى من العام المقبل إذا التزمت أوبك وغيرها من كبار المنتجين باتفاقهم.

وتقول أوبك إن نمو الطلب على النفط يضعف.

وقالت أوبك إن الطلب على نفطها فى 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها فى الشهر الماضى، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذى تنتجه المنظمة حاليا.