شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي والذي أوضح اتساع العجز إلى 77 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في السابع من كانون الأول/ديسمبر مقابل 63 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لعجز 81 مليار قد مكعب.
وأظهر التقرير الأسبوعي للإدارة تراجع المخزونات إلى 2,914 مليار قدم مكعب مقابل 2,991 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017 عند 3,636 مليار قدم مكعب، وأيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام عند 3,367 قدم مكعب.
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