شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات الجلسة على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء وسط استمرار دعم حالة التفاؤل حيال التطورات التجارية الجارية بين بكين وواشنطون في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون الصين بدأت في العمل على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية في تعزيز أداء أسهم القطاع الصناعي الذي يقود مسيرات المكاسب في كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أما عن مؤشر ناسداك المجمع فيشهد تراجعاً مع خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا التي تحد من مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم الخميس في ظلال حالة عدم اليقين حيال تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تهديد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب مؤخراً بأنه قد يقدم على إغلاق الحكومة الفيدرالية إذا ما لم يوفر له الكونجرس تكلفة إقامة جدار حدودي مع المكسيك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي أظهرت تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند 226 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 25 ألف طلب إلى 1,661 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,649 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت تراجعاً 1.6% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0% وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن قراءة ميزانية الخزانة والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل ما قيمته 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي تمام الساعة 04:11 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.03% ليربح 0.29 نقطة ويصل إلى المستوى 2,651.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.18% بعد أن حقق 45.35 نقطة ليصل إلى المستوى 24,572.62 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.25% بعد أن انخفض بمقدار 19.44 نقطة ليصل إلى المستوى 7,078.88 نقطة.