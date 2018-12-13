الان تتابع إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت بيانات تتبع السفن وتصريحات مصادر بقطاع النفط أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر تشرين الثاني لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند، من المركز الرابع، بعدما خفضت دلهي مشترياتها نظرا لتأثير العقوبات الأمريكية، وفقا لرويترز.

وكشفت البيانات أن الهند استوردت في نوفمبر تشرين الثاني نحو 276 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض بلغ حوالي 41 في المئة عن أكتوبر تشرين الأول، لكنه أعلى أربعة في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.