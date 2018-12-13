شكرا لقرائتكم خبر 5 توصيات لتعزيز موثوقية نقل البيانات في ختام مؤتمر الشبكات الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة

أسدل الستار أمس على فعاليات المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية بخمس توصيات، بعد أن استمر على مدار ثلاثة أيام، وتخللته ورش عمل وجلسات تمحورت حول تطبيقات العدادات الذكية وتكاملها مع شبكات الاتصالات لنقل البيانات بموثوقية عالية، بالإضافة إلى توحيد المواصفات الفنية لمعدات الشبكات الذكية.

كما شهد المؤتمر توقيع 5 اتفاقيات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس بندر علاف أن المؤتمر ناقش تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات نقل الطاقة، والتشريعات المتعلقة بتعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل تطبيقات الشبكات الذكية، والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات الشبكات الكهربائية الذكية، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية وإدارة الأحمال الكهربائية وسبل ترشيد الطاقة.

5 توصيات:

تكامل الحلول المتعددة للاتصالات بهدف خدمة منظومة الشبكات الكهربائية والعدادات الذكية، حيث يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة تنظيم قطاع الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة لوضع خطة تساهم في المضي قدما في مشاريع شبكات الكهرباء الذكية. أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي للتعامل مع التحديات المستقبلية للشبكات الكهربائية الذكية المستقبلية في ظل ضخامة وكثافة القياسات والمعلومات. العمل على تعزيز أنظمة الأمن السيبراني ‏لزيادة الموثوقية وحماية بيانات ‏الشبكات الكهربائية وتفادي الاختراقات. تقييم الحلول وتخزين الطاقة الكهربائية الحالية وتشجيع المراكز البحثية والجامعات لتطوير وزيادة كفاءة تلك الحلول. التنسيق لإعداد ‏دراسات متعلقة باستخدام السيارات الكهربائية مع تحديد الأهداف والنطاق الزمني ومواقع الشحن المستهدفة ودراسة الأثر على الشبكات الكهربائية.

5 اتفاقيات: