شكرا لقرائتكم خبر مختصة في ريادة الأعمال: ليس كل فكرة استثمارية قابلة للتطبيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

دعت مختصة في ريادة الأعمال إلى رصد الأفكار التي يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية ذات ربحية عالية، مستعرضة جملة من المواصفات التي يمكن من خلالها تحديد واختيار الأفكار القابلة للتطبيق حتى تكون فرصا واعدة، محذرة من الأفكار غير المنطقية، والتي لا تتناسب مع الواقع، ولا تحمل قيمة مضافة، فضلا عن عوامل أخرى قد تسبب فشلا في المشاريع.

وأشارت المختصة في ريادة الأعمال فاطمة الخلف خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بفرعها بالقطيف، أمس إلى وجود فرق كبير بين الفكرة والفرصة، لافتة إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون كل فكرة جيدة صالحة للتطبيق كفرصة استثمارية، فالفرص هي أفكار استثمارية تعطي عوائد وأرباحا على رأس المال المستثمر، وتعوض عن قبول المخاطر المتوقعة، وبالتالي لا ينبغي التمسك بأي فكرة، فمن بين 100 فكرة يمكن اختيار فكرة واحدة.

قيمة مضافة

وفيما دعت الخلف لعدم الاستثمار في المجالات التي بدأت تنحدر نحو الأسفل، وضرورة البحث عن الأفكار ذات القيمة المضافة، أوضحت أن تحديد أفكار المشروع قد يتم من خلال تقنيات مختلفة، منها الاستماع إلى العملاء المحتملين، وزيارة بعض المشاريع، مؤكدة على ضرورة أن تكون هذه الأفكار متلائمة مع السوق، ومناسبة للاهتمامات الشخصية.

أفكار واقعية

وحثت الخلف على اختيار الأفكار الواقعية، من خلال الإجابة على أسئلة مهمة منها: ما احتياجات ورغبات الزبائن التي سيلبيها المشروع؟ وماذا سيبيع المشروع؟ ومن هم الزبائن؟ وكيف سيتم بيع المنتج أو الخدمة التي سيقدمها المشروع؟ وكذلك اختيار الأفكار الجذابة، والمناسبة للسوق واختيار الأفكار قليلة المخاطر، طويلة الأمد.

أسباب الفشل

وقالت الخلف إن وجود فكرة مشروع لدى المستثمر يحتم عليه أن يأخذ في الاعتبار جملة من الأمور بخصوص المنتج أو الخدمة التي يقدمها، إذ يجب أن يكون المنتج أو الخدمة مطلوبين من عدد كبير من الزبائن، وأن يكون هؤلاء الزبائن على استعداد لدفع سعر يؤمن للمستثمر ربحا جيدا، وأن يكون المستثمر ذا خبرة ومعرفة جيدة بها، وقادرا على توفير المعلومات المطلوبة لها، هذا فضلا عن وجود حافز قوي لتزويد الزبائن بالمنتج أو الخدمة.

واستعرضت عددا من أسباب فشل المشاريع، التي منها البحث عن الربح السريع، ووضع المشروع في آخر الأولويات، والاعتقاد بأن المشروع يعمل بطريقة أوتوماتيكية ولا يحتاج إلى عناية ورعاية، والاعتقاد بأن المشروع سيحقق أرباحا منذ البداية ولن يواجه أي مشاكل.

أسئلة مهمة لاختيار الأفكار الواقعية: