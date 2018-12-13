توظيف 40 ألف سعودي وسعودية في 10 تخصصات صحية خلال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصحية، مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية، في أكثر من 10 تخصصات صحية، تبدأ من العام الميلادي المقبل وحتى نهاية 2020، بهدف رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الصحي الخاص للنمو، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور كل من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور حمد آل الشيخ، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم.

ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة العنزي، ورئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد السبيعي.

وتأتي مذكرة التفاهم، انطلاقا من تكامل الجهود وتضافرها، لتحفيز التوطين في القطاع الصحي، بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية ممثلة بوزارة الصحة التي تحرص على تطوير الرعاية الصحية من حيث الجودة والمقاييس والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ومنظومة الدعم ممثلة في صندوق هدف الذي يعمل على تنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، وتقديم حزمة حوافز لدعم التوظيف والقطاع الخاص، ممثلا في مجلس الغرف السعودية، الذي يسعى إلى تحسين وتطوير أداء قطاع الرعاية الصحية الخاص والتوعية بدوره الأساسي في خطط التنمية الصحية.

ماذا تضمنت بنود مذكرة التفاهم؟