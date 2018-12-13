شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: 10% من الناتج الإجمالى العالمى مصدره قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا مشاط وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات لخلق فرص عمل، إذ أن 1 من كل 10 مصريين يعملون فى القطاع، مؤكدة على ضرورة بذل كافة الجهود المطلوبة لتحقيق الغايات المرجوة فى القطاع السياحى، والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال للعمل على تنمية ولنمو هذا القطاع الحيوى والمهم للاقتصاد المصرى.

وأكدت المشاط، خلال كلمتها بندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، أن تطوير قطاع السياحة أصبح أكثر إلحاحا فى هذا الوقت لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القدرات على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، خاصة وأن قطاع السياحة من القطاعات الهامة للاقتصاد المصرى بحيث يساهم 20% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى أنه أصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً فى الاقتصاد العالمى.

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن الإحصائيات الصادرة عن المجلس الدولى للسياحة والسفر تؤكد 10% من الناتج الإجمالى العالمى من قطاع السياحة أى ما يعادل 8.3 تريليون دولار، كما وصلت مساهمته فى التشغيل وخلق فرص عمل إلى 300 مليون فرصة عمل وكذلك مساهمة القطاع فى استثمار رأس المال العالمى إلى ما يقرب من 890 مليار دولار.