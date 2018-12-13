شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13 - 12 - 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 13-12-2018.



إيقاف تداول 24 شركة إيقاف تداول 24 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للتنمية مصر، جلوبال تليكوم القابضة، شركة مستشفى كليوباترا، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، دايس للملابس الجاهزة، بنك فيصل الإسلامى المصرية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس، أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، التوفيق للتأجير التمويلى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تربح 7.2 مليار جنيه البورصة تربح 7.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 240 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.44% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.18%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 34.9 مليون جنيه، 61.2 مليون جنيه، 33 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2144 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.74% عند مستوى 13050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% عند مستوى 675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1690 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 11.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.90%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 6.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%

- أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بسعر إغلاق 119.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.55%

- بنك فيصل الإسلامى المصرية بسعر إغلاق 15.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.586 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%

- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 8.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%