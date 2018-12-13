شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكرم للطاقة الشمسية تضم عضوين جديدين لمجلس إداراتها لدعم خطط التوسع المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية، الشركة المصرية الرائدة بالقطاع الخاص فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عن انضمام عضوين جديدين لمجلس إدارتها، هما الخبير المصرفي "وليد حسونة"، وخبيرة سوق الأعمال "نادية اللوزي".

يمثل انضمام "حسونة" و"اللوزي" إضافة جديدة للشركة فى إطار سعيها الدائم لتطوير أداء الأعمال والتوسع في المشروعات الاستثمارية، وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية "كرم سولار" نحو زيادة رأس مالها وإسراع وتيرة النمو لتنفيذ مشاريعها الجديدة فى مجال توليد الكهرباء، فضلا عن تنظيم المعاملات المصرفية والتمويلات، وعقد الاتفاقيات الخاصة بالأعمال وشراء الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص.

الخبير المصرفي وليد حسونة هو الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة لمجموعة المالية "هيرمس". بجانب منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة تنمية لخدمات المشاريع الصغيرة وشركة التأجير التمويلى التابعتان للمجموعة المالية هيرميس. كما شغل حسونة منصب المدير العام ورئيس قطاع تمويل الشركات وخدمات بنوك الاستثمار في بنك عودة سابقاً.

ويحظى "حسونة" بسابقة أعمال مميزة قام خلالها بتنظيم وتنفيذ العديد من الصفقات الحائزة على جوائز في مجال تمويل المشروعات، عمليات الدمج والاستحواذ في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العديد من المعاملات المصرفية الاستثمارية.

كما نجح أيضا خلال فترة توليه السابقة لمنصب رئيس قطاع المشروعات والتمويلات المهيكلة في بنك مصر، في تحقيق أعلى تصنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القروض المشتركة. ويحوز حسونة كلا من شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، الماجستير في إدارة الأعمال من كلية جاي ماك روبنسون لإدارة الأعمال بجامعة جورجيا. وشهادة التمويل الإسلامي من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.

من جانبها تتمتع نادية اللوزي بخبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا في العمل بالسوق المصري، فضلا عن شراكتها في بناء وتطوير الشركات الناشئة وبخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التمويل، وتجارة المواد الغذائية. استهلت "اللوزي" مسيرتها المهنية كعضو مؤسس في "عرب فينانس" لتطوير الأعمال، حيث اسند لها مسئولية عن تنظيم الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، فضلا عن التفاوض بشأنها وجمع التمويلات. ثم انتقلت بعد ذلك للعمل كمديراً للمشاريع الجديدة ضمن فريق "لينك دوت نت"، واختصت مهامها بتطوير وتقييم جدوى المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار داخل مصر وإقليميًا. وهناك نجحت "اللوزي" في تطوير خطة امتلاك الموظفين للأسهم، وإدارة زيادة رأس مال الشركة بجهد مشترك مع كلا من المدير المالي والمستشار القانوني للشركة.

كما عملت "اللوزي" في عام 2004 ولمدة تسع سنوات كعضوًا مؤسساً ومديراً إدارياً في "فاروس" لبنوك الاستثمار، قدمت خلالها الخدمات الاستشارية والإشرافية، بجانب تنفيذ معاملات جاوزت الثلاثة مليارات جنيه في مجالات العقارات وتمويل التجزئة والكيماويات والشركات القابضة وغيرها. لتضم بعدها إلى شركة توفير للمنتجات الغذائية "كازيون"، لتشغل منصب مدير علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال، حيث تعلقت مسئولياتها بإدارة العلاقات مع صناع القرار والمستثمرين والفرق القانونية والمستشارين الماليين والشركاء الاستراتيجيين وغيرهم. "اللوزي" حاصلة على بكالوريوس التمويل والأعمال الدولية في كلية ليونارد ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.

وصرح عمرو الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية: " يعد انضمام "حسونة و"اللوزي" لتشكيل مجلس الإدارة خطوة هامة للاستفادة بالرؤية والخدمات الإشرافية لاثنان من أبرز خبراء السوق المصري والإقليمي."

مضيفا " النمو السريع واستراتيجيات التوسع المستقبلية لشركتنا تجعلنا نبحث وضع منظومة مستدامة من أجل تحقيق أهداف التطوير بمساعدة أفضل الكفاءات، ولذا كانت الخبرة والدراية الكاملة بسوق المال والأعمال هي الدافع الرئيسي وراء اختيار "حسونة" و"اللوزي"، نحن سعداء بهذا الانضمام وننتظر المزيد بمشاركتهما نحو تمهيد الطريق لجذب وتوظيف المزيد من الاستثمارات والتمويلات."

إلي جانب منصبه كرئيس شركة الكرم للطاقة الشمسية "كرم سولار"، يحوذ "الصواف" عضوية مجلس إدارة كلا من شركة "برومو تريد" بمصر والمجموعة المالية "هيرمس" بالشرق الأوسط، و"صندوق تنمية أفريقيا" بالإمارات.

منذ عام 2002، شغل الصواف منصب المدير الإداري لشركة "بروموتريد"، المشروع الرائد للمطورين والممثلين التجاريين من الشركات الهندسية الدولية والمتعهدين الصناعيين في مصر، في تخصصات توليد الطاقة، الأسمنت، الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، النفط، والغاز، السكر، زيت الطعام، الصابون، المنظفات والقطاعات البيئية. وخلال سنوات خبراته الممتدة عمل "الصواف" كعضو في العديد من مجالس الإدارة بما في ذلك شركة القطن والحليج العربية، والأهلي للتنمية والاستثمار، ونيل فاينانس للتأجير التمويلي. حصل "الصواف" على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999.

الكرم للطاقة الشمسية هي الشركة الرائدة في نمو هذا القطاع في مصر، حيث أنها أحدثت ثورة غير مسبوقة في السوق من خلال تقديمها حلول متكاملة ومبتكرة فى المنشآت السكنية، الصناعية، الزراعية، التجارية، والسياحية. وبفضل خبرتها المتميزة على الصعيد الفني والمالي، وبدعم إدارة البحث والتطوير داخل الشركة، تمكنت الشركة اليوم من قيادة السوق المصري بأكبر محفظة مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تفوق الـ٧١ ميجاوات عبر شركتها التابعة (كرم باور).