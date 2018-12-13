شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: 5 محاور لخطة إصلاح قطاع السياحة أهمها تحديث التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزيرة السياحة رانيا المشاط، عن إطلاق الوزارة خطة لإصلاح قطاع السياحة تقوم على 5 محاور هي؛ الإصلاح المؤسسى، الإصلاح التشريعى، تطوير البنية التحتية، الاستثمار، تحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

وأضافت رانيا المشاط، خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أنه سيتم العمل على بعض الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، التى صدرت منذ أكثر من أربعين عاما وذلك من خلال تعديل قانون السياحة بعد ما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها، ووجود مجالس منتخبة، خاصة وأن القطاع السياحى الخاص يمثل 98% من القطاع.