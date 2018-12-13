شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 تريليون ريال الإيرادات التشغيلية السنوية للمنشآت الصناعة بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر مسح حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أن الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية بلغت 1.5 تريليون ريال بنهاية العام 2017.

وأشار المسح إلى أن النفقات التشغيلية الخاصة بتلك المنشآت بلغت 484.7 مليار ريال، لافتا إلى أن عدد المنشآت العاملة بالمجال الصناعي بالمملكة بلغ 112.8 ألف منشأة، 31% من العاملين بها سعوديون.

وجاء في المرتبة الأولى من حيث النفقات والإيرادات قطاع تعدين الفحم الليغنيت واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بقيمة إيرادات تشغيلية بلغت 774.7 مليار ريال فيما بلغت نفقات القطاع التشغيلية 138 مليار ريال.

وبحسب المسح، فقد بلغ إجمالي المشتغلين في النشاط الصناعي 1.21 مليون منهم بالمنشآت الكبيرة 409.3 ألف مشتغل التي يزيد عدد موظفيها على 250 مشتغل.

وبلغ عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر 167.7 ألف، وأشار المسح إلى أن عدد السعوديين العاملين بالمنشآت الصناعية بلغ 374.5 ألف منهم 58 ألف مدير و29.6 ألف محترف.