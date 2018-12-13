شكرا لقرائتكم خبر عن التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج مشروع تابعة لـ"فيبكو" يصل لمراحله النهائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن وصول التشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج في مشروعها الجديد الخاص بشركتها التابعة "فبك للصناعة" إلى مراحله النهائية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إلى قيامها بإدخال بعض التعديلات على خصائص بعض المكائن من خلال فريق فني مؤهل من الشركات المصنعة لخطوط الإنتاج بهدف رفع كفاءة المكائن وطاقتها الإنتاجية لتنويع قاعدة المنتجات.

وأفادت الشركة بأن عمليات الإنتاج التجريبي تسير بشكل تدريجي وفقاً لمتطلبات التشغيل وبما يتوافق مع مستويات الجودة المنشودة.

وقالت الشركة، إنه سيتم رفع نسب التشغيل تدريجياً وصولاً للتشغيل التجاري الكامل خلال الربع الأول من العام 2019.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.

ومن المتوقع أن تنعكس مبيعات التشغيل التجاري على القوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام 2019، بشكل يصعب معه تحديد قيمة الأثر المالي المتوقعة خلال هذه الفترة خلافاً لما أعلن عنه سابقاً منذ بداية العام 2017، نظراً لاستراتيجية الشركة في الانتشار.

وانتهت فيبكو، في يونيو الماضي، من توريد وتركيب خطوط الإنتاج الرئيسية لشركتها التابعة "شركة فبك للصناعة".

وكانت الشركة قد أعلنت، في يناير 2017، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيراد للاستثمار للدخول في شركة ذات مسئولية محدودة (تحت التأسيس) تملك شركة فيبكو نسبة 80% منها وذلك لإنشاء مشروع لإنتاج أحد المنتجات في مجال الصناعات التحويلية.

ويعد مصنع شركة فبك للصناعة هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط من حيث التقنيات الإنتاجية، كما تستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي مبيعاتها.

وتضم شركة فبك للصناعة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأوربية من المكائن والمعدات التي تم تصميمها لتوسيع قاعدة المنتجات متعددة الأغراض، كما أنها تضم فريق متعدد المهارات والخبرات في هذا المجال من مختلف دول العالم للقدرة على مواكبة تطلعات العملاء وتغطية كافة احتياجاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها من خلال هذا المشروع هي مواد يمكن استخدامها في صناعة الخيام والمظلات والمشدات واللوحات الإعلانية وأغطية الشاحنات والمنسوجات التقنية للغزل والقماش المشمع (التاربولين) والعوازل والمنسوجات التقنية للأسقف والمنشآت والمجمعات التجارية بالإضافة إلى أنها تمثل صناعة داعمة لقطاعات التشييد والبناء والنقل.