شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتي"تبحث إصدار سندات بمليار دولار في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين إصدار سندات بقيمة مليار دولار في 2019، لتمويل توسعاتها.

وتسعى أجيليتي، التي تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار بحلول 2020، إلى تنمية أعمالها الصناعية في مجال العقارات والمخازن في الأسواق الناشئة لتلبية الطلب المتزايد الذي تحركه معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك حسب موقع العربية نت.

وقال سلطان: "سيتم تمويل جزء كبير من برنامجنا الاستثماري من خلال المصارف، لكن قد نلجأ لإصدار سندات في العام المقبل"، وأضاف: "نحن منفتحون على السير قدماً في طريق إصدار السندات بشرط أن تكون أكثر جاذبية من المشاركة في التمويل الجماعي".

وكانت شركة أجيليتي قد تقدمت في وقت سابق بعرض للاستحواذ على جزء من أنشطة إدارة الاستثمار التابعة لشركة الاستثمار المباشر أبراج.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 58.89 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 49.219 مليون درهم في نفس الفترة المقابلة من العام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.7%.