شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع الوطنية تتوقع إتمام صفقة استحواذ "ترونكس" على "كريستل" مطلع 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية أن تتم صفقة استحواذ شركة ترونكس على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لـ "كريستل" نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف مطلق المريشد في مقابلة عبر الهاتف مع قناة العربية، أن الشركة ستستمر في العمل مع الهيئة الفيدرالية للتجارة الأمريكية للدفاع عن الصفقة.

وبين أن ذلك سيتم من خلال إجراءات تشمل بيع مجمع صناعي تابع لـ"كريستل"في أوهايو لشركة "أنيوس"، للحد من الآثار الاحتكارية للصفقة بين ترونكس و"كريستال".

وأشار إلى أن الشركة تبحث بدائل من بينها إتمام الصفقة على كل الأسهم في العالم، باستثناء الأسهم في أمريكا، أو أن تشمل الصفقة بما في ذلك الأسهم داخل أمريكا.

وتأتي تلك التصريحات بعد أن رفضت الهيئة الفيدرالية للتجارة الأمريكية منذ أيام الاستحواذ المقترح لـ"ترونكس"على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة لـ "كريستل" وذلك بشكل مبدئي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق في يوليو الماضي لشركة "ترونكس" الأمريكية على الاستحواذ على أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم لشركة كريستل السعودية المملوكة بنسبة 79% لشركة التصنيع الوطنبية المدرجة بالسوق السعودي.

وكانت "تصنيع" قد أعلنت في يناير الماضي عن استلامها قرار الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، الذي ينص على عدم الممانعة على إتمام استحواذ شركة ترونوكس على الأعمال التجارية والأصول الخاصة بشركة كريستل.

وتمتلك شركة "التصنيع" حصة قدرها 79% من شركة "كريستل" التي يتركز نشاطها في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وتمتلك العديد من المصانع حول العالم تزيد طاقتها عن 858 ألف طن سنويًّا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ"ترونكس" نحو 465 ألف طن سنوي.