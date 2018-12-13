شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" تتعاقد مع هيئة الزكاة والدخل على تقديم خدمة مركز الاتصال الموحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تعاقدها على مشروع تقديم خدمة مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن قيمة المشروع تبلغ 23.085 مليون ريال، علماً بأن مدة التعاقد ستكون 12 شهراً من تاريخ التوقيع.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي للتعاقد خلال العام 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت، عن فوزها بترسية مشروع تقديم خدمة الاتصال الموحد للهيئة العامة للزكاة والدخل عليها، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.

يذكر أن الشركة فازت بترسية مشروع عملية تجهيز مركز الاتصال الموحد وغرف عمليات التوثيق بوزارة العدل، بقيمة 17.516 مليون ريال، علماً بأن الموعد المتوقع لتوقيع العقد سيكون في 12 يناير المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة فازت بالتعاون مع شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية بتوقيع عقد مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال نوفمبر الماضي، بغرض تشغيل مركز الاتصال الموحد لقطاع العمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتبلغ قيمة المشروع 17.990 مليون ريال، على أن تكون مدة تنفيذ العقد ثمانية أشهر.

وكانت الخليج للتدريب قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن ترسية منافسة مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد لقطاع العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع شركة الخليج للتدريب والتعليم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن قيمة المشروع تبلغ 18 مليون ريال، علماً بأن مدة تنفيذ المشروع تصل لثمانية أشهر.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 37.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 57.2%.