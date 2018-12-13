البورصة تغلق على ارتفاع جماعى وتربح 7.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 12996 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2144 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.74% عند مستوى 13050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.30% عند مستوى 675 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس100” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1690 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 240 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.44% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.18%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 34.9 مليون جنيه، 61.2 مليون جنيه، 33 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالى.

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