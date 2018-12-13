شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعرض الأفريقى للتجارة البينية بجهود حكومية ودعوات لزيادة التعاون التجارى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت القاهرة أمس الأول افتتاح المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية بجهود من الحكومة المصرية، حيث قام المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس النيجيرى السابق والرئيس الحالى للجنة الإستشارية للمعرض التجارى الإفريقي، أوسيجن أوباسانجو بقص شريط الإفتتاح، ويقوم على تنظيم المعرض البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد بالتعاون مع الإتحاد الإفريقى ليشهده حوالى 70,000 زائر حتى يوم 17 من ديسمبر الجاري، كما يحضره حوالى 1,100 من العارضين الذين سيقومون بإبرام صفقات تقدر بحوالى 25 مليار دولار.

وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء المصري، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد إنجازًا عظيمًا للتكامل الإفريقي، مضيفًا أن العدد الكبير من المشاركين فى المعرض الإفريقى للتجارة البينية مؤشرًا على مدى أهمية هذا النوع من الاستثمارات، كما أشاد بتنظيم المعرض ودوره فى تكوين منصة للعمل مع رواد الأعمال الإفريقيين لبناء ثروة إفريقية حقيقية.

وأوضح الدكتور مدبولى أن أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية وشركائهم فى التنمية تعددت، ما يشجع مجتمع الأعمال الدولى فى التوجه إلى أفريقيا، متابعًا: "لقد تجاوزت معدلات النمو العديد من دولنا متوسط النمو العالمى على الرغم من الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد الدولى التى مرت بها الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية".

وقد شهد الإفتتاح حضور رئيس البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد، بنديكت أوراما، الذى دعى إلى تفعيل المزيد من المبادرات التى تساهم فى توجيه رسالة واضحة عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) حيث قال:"نحتاج إلى المزيد من المبادرات لتعزيز القوة الإنتاجية وتطوير الصناعات التصديرية، إضافًة إلى زيادة فرص الاستثمار وتسهيل فرص وعمليات تصدير البضائع حول القارة مع الحفاظ على القدرة التنافسية بين الموردين والموزعين فى مختلف الدول."

وأكد أوراما أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يعلن للعالم أن إفريقيا جاهزة لشق طريق جديد نحو الإستقلال الإقتصادى والنمو الصناعي، حيث يعمل البنك التجارى الإفريقى على دعم إنشاء سلاسل توريد متنوعة على مستوى القارة، كما قال أوراما أن المعرض الإفريقى للتجارة البينية يوفر فرص للتواصل بين الموردين والمصنعين مما يوفر المزيد من الفرص لإعادة ربط الدول الإفريقية ضمن إطار تجارى وثيق.

وأضاف الرئيس النيجيرى السابق والرئيس الحالى للمجلس الإستشارى للمعرض التجارى الإفريقي، أوسيجن أوباسانجو، أن إقامة المعرض بعد نجاح توقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هى خطوة هامة على الطريق نحو المساهمة فى تطبيق مواد الإتفاقية وتحسين التجارة والنمو الإقتصادى فى إفريقيا. واستطرد أوباسانجو قائلًا: " يجب ان تركز الدول الإفريقية على نوع التجارة التى يجب تنميتها، أماكن وأحجام الأسواق التى يتم التعامل معها وكيفية التعاون مع سلاسل التوريد التى تخدمهم. ويجب علينا دعم الشباب الإفريقى وتطوير منظومات التعليم والصحة وتوفير المزيد من فرص العمل لإنشاء مجتمع اقتصادى قوى يضمن لأجيالنا القادمة مستقبل أفضل."

ومن جانبه، تحدث ألبرت موشانجا، مفوض الإتحاد الإفريقى للتجارة والصناعة، عن دور المعرض الإفريقى للتجارة البينية فى التحول الإقتصادى للدول القارة السمراء، كما دعى موشانجا جميع دول الإتحاد الإفريقى إلى التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ليصبح حلم إنشاء سوق إفريقية مكونة من مليار نسمة حقيقة.