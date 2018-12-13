شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستثمار" تبحث مع البنك الدولى دعم مبادرات التكامل الاقليمى بين دول افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنائب رئيس البنك الدولى لشؤون البنية التحتية، مختار ديوب، اليوم الخميس بمقر الوزارة ، وبحث الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر والبنك فى مجال البنية الاساسية خاصة على مستوى افريقيا فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى لعام 2019، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، في مشروعات البنية الأساسية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.

ومن جانبه أكد مختار ديوب، ثقة البنك الدولى فى إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر وساهم البنك فى دعمها، مشيدا بالنجاح الذى حققه منتدى افريقيا 2018 والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ ، موضحا أن البنك الدولى حريص على دعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يعتبر نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى هذا المجال.