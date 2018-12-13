شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نبيل دويدار قائما بأعمال رئيس القابضة للنقل البحرى و4 أعضاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تكليف نبيل دويدار للقيام بأعمال رئيس المجلس وتعيين أربعة أعضاء جدد، حسب بيان صادر عن الشركة اليوم الخميس.

وجاء تشكيل المجلس (7 أعضاء) كالتالى: نبيل محمد السيد دويدار – قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشؤون النقل البحرى (وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية)، والأعضاء غير المتفرغين: اللواء بحرى أ.ح طارق غانم رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربى للملاحة (ربان وملاح بأعالى بحار لمدة 22 عاما بالقوات البحرية)، والدكتور عمرو قابيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، والمهندس مروان السماك مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، والمهندس مدحت محمود حاتم القاضى العضو المنتدب لشركتى كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل.

وضم التشكيل من المجلس السابق، كلا من محمد يحيى عبد الحميد خليل (عضو غير متفرغ) محاسب قانونى وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس لجنة التدريب، وجبالى محمد جبالى المراغى - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (عضو غير متفرغ).

وكانت مدة المجلس السابق قد انتهت فى 7 أكتوبر 2018، ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى 4 أكتوبر 2018 على استمرار المجلس السابق فى تسيير الأعمال لحين اعتماد التشكيل الجديد.

ووجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشكر للمجلس السابق على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، فى إطار العمل على تطوير قطاع النقل البحرى والبرى فى الشركات التابعة واستغلال ما لديها من إمكانات مع شركات التجارة الخارجية فى توفير خدمات لوجستية للمستثمرين للوصول بالصادرات المصرية إلى أسواق جديدة فى إفريقيا وأوروبا.