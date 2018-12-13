شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحديد بدبى: أسواق المنطقة لديها قدرات نمو تفوق نظيرتها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، إن أسواق المنطقة لديها قدرات على النمو تفوق أسواق العالم الأخرى مثل أسواق اَسيا والشرق الأوسط، موضحًا أن الأداء الاقتصادى بالمنطقة كان أفضل خلال السنوات الـ3 الأخيرة، حيث أن توقعات صندوق النقد الدولى تشير لاستمرار ذلك الأداء حتى عام 2020 ليصل معدل نمو الناتج القومى للمنطقة عام 2019 إلى حوالى 4.6%، وهو ما سينعكس على القطاعات المستهلكة للصلب لتصل لمعدلات نمو أكبر من تلك فى منطقة الشرق الأوسط أى دول مجلس التعاون الخليجى وإيران ودول شرق البحر المتوسط.

وأشار رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، خلال كلمته أمام القمة الثانية للحديد والصلب فى شمال أفريقيا، والتى تنعقد بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن منطقة شمال أفريقيا تساهم بحوالى 23 مليون طن، ما يعادل 31%، من إجمالى استهلاك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى يبلغ 74 مليون طن.

وأوضح أن متوسط النمو السنوى لاستهلاك الصلب بمنطقة شمال أفريقيا منذ عام 2005 قد بلغ 5.6% فى حين أن متوسط النمو العالمى 3.6%، وتشير توقعات صندوق النقد الدولى بتسارع نمو الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة خلال عام 2019، وخاصة فى مصر التى تعتبر أكبر أسواق الصلب بالمنطقة والتى من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج القومى بها 5.5% بها خلال عام 2019.

وأوضح رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أن السبب الرئيسى للنمو المتسارع على الطلب بالمنطقة هو حجم النمو فى قطاع التشييد والبناء والذى يعتبر أهم القطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب، حيث أنه منذ عام 2005 فإن النشاط فى ذلك القطاع بالمنطقة قد بلغ معدل نمو 7.3% سنويًا بالمقارنة بالمتوسط العالمى الذى يبلغ 2% فقط، ومتوسط الشرق الأوسط الذى يبلغ 5.1%.

وقال رئيس قطاع التسويق بحديد عز "نظرًا للتحسن الاقتصادى، فإن التوقعات تشير إلى استمرار النمو فى نشاط قطاع التشييد والبناء بمعدل أعلى من 4% فى المستقبل القريب، وثانى أهم قطاع من القطاعات المستهلكة للصلب وهو القطاع الصناعي، كصناعة السيارات والصناعات المعدنية وقطاع استخراجات النفط والغاز والتى سيكون لها نصيب من ذلك النمو ولكن بنسبة أقل.

حيث يتوقع أن يصل النمو بذلك القطاع إلى 2.9% خلال العام القادم – وهو ما يتماشى مع معدلات نمو القطاع الصناعى حول العالم - بعد أن بلغ متوسط نموه خلال الاثنى عشر عام الماضية حوالى 1% فقط"، متوقعًا أن تصل معدلات نمو استهلاك الصلب بالمنطقة خلال العام القادم حوالى 4.4% ليصل إلى 24 مليون طن.

ولفت رئيس قطاع التسويق بحديد عز، إلى أن ما يعزز جاذبية سوق شمال أفريقيا هو أن متوسط استهلاك الفرد من الصلب بالمنطقة هو أقل من المتوسط بالمناطق الأخرى وبالتالى فإن احتمالياات النمو موجودة وبشكل قوى عند ربطها بالنمو الاقتصادى الحالى بالمنطقة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط استهلاك الفرد من الصلب بالمنطقة حوالى 113 كيلوجرام خلال العام القادم وهو يعتبر ضعف متوسط استهلاك الفرد بالمقارنة بعام 2005، ورغم أن تلك المعدلات أقل من مثيلتها فى منطقة الشرق الأوسط التى تصل إلى 334 كيلو للفرد، ولكنها وصلت إلى معدلات مستقرة فى حين أن أسواق شمال أفريقيا لازال لديها القدرة على النمو.

أشار إلى أن دول المنطقة لديها طاقات انتاجية كافية حيث أن اجمالى الطاقات تقدر بـ 38.7 مليون طن فى حين أن الاستهلاك بلغ 23 مليون طن خلال العام الحالى، أى أن الطاقات المتاحة تبلغ أكثر من مرة ونصف من حجم الاستهلاك وهو أحد الأسباب الذى أدى إلى انخفاض الواردات خلال العاميين الماضيين.

وانتقل رئيس قطاع التسويق بحديد عز، إلى السوق المصرية حيث أشار إلى أن الطاقات الانتاجية المحلية تستطيع تغطية حجم الطلب بالسوق وتفيض، بدون الحاجة إلى الاستيراد، والدليل على ذلك أن المنتجين المحليين استطاعوا تلبية احتياجات مصر من حديد التسليح خلال العام الماضى رغم الانخفاض الحاد فى وارداته، حيث تعدى معدل الانخفاض 70%.

وأضاف أن واردات مسطحات الصلب التى تستخدم فى الصناعات المختلفة تخترق السوق المصرى بكميات كبيرة حيث تقترب من نصف احتياجات السوق المحلى تقريباً، وعند مقارنتها بالأسواق الأكثر استهلاكاً لمسطحات الصلب مثل أمريكا والدول الأوروبية فإن الاعتماد على الواردات فى مصر يبلغ ضعفى أو 3 أضعاف مثيله فى تلك الأسواق كنسبة من حجم السوق، بينما فى سوق حديد التسليح، فإن حجم الواردات قد بلغ حوالى 20% من حجم السوق عام 2016 ثم انخفض خلال عام 2017 ليصل إلى 6% فقط نتيجة فرض رسوم اغراق مؤقتة فى يونيو تبعها رسوم نهائية فى ديسمبر من نفس العام.

وأشار متى، إلى أن عام 2017 يعتبر عام استثنائى للطلب على الصلب فى مصر حيث انخفض الطلب على الصلب بشكل عام بنسبة بلغت 13%، وذلك بسبب تراجع معدلات البناء من جانب الأهالى والأفراد، بالاضافة إلى انكماش الطلب الصناعى من القطاعات المستهلكة لمسطحات الصلب مثل الأجهزة المعدنية، الأنابيب والمواسير، الهياكل المعدنية والصناعات المغذية للسيارات.