كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة أولاد رجب عن أحدث وأقوى عروض الشتاء، سارية حتى 24 ديسمبر الجاري، بجميع الفروع. العروض تشمل ملابس وأجهزة منزلية وكهربائية وسلع غذائية ومستحضرات تجميل ومنظفات. وفيما يلي العروض: يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للأجهزه المنزلية فى فروع أولاد رجب هى كالتالى : - منطقه مدينه نصر والتجمع ( مدينه نصر الحى الثامن – العاشر – وندرلاند – التجمع الخامس – التجمع الثالث – الرحاب – مدينتى2 – العبور شباب ) .

- منطقه المعادى وحلوان (المعادى – معادى الجزائر – حلوان – حلوان 2) .

- منطقه الجيزه (الجيزه – الهرم – فيصل الاطباء – فيصل العشرين - المريوطيه) .

- منطقه وسط القاهره (السيده – المقطم – الظاهر – قباء – جسر السويس – النعام – الزيتون – الميرغنى – المطار – شبرا الساحل) .

- الفروع الخارجيه (شرم الشيخ 1 – المنصوره 1 – المنصوره 2 - القناطر – المحله – الاسكندريه – بنى سويف – اسيوط – الاقصر - بورتو السخنه) يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للملابس والمفروشات فى فروع أولاد رجب هى كالتالى: (المنصورة فرع قناه السويس- المنصورة فرع الاستاد - شرم الشيخ فرع الهضبه -بورتو السخنه - المطار - العبور شباب - اسيوط - مدينة نصرالحى الثامن - مدينه نصر الحى العاشر- المريوطية - جسر السويس - الاقصر - اكتوبر الحى الثامن - المعادى اللاسلكى - الهرم تقاطع ش الوفاء و الامل )

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسعار والصور| أقوى عروض الشتاء من "أولاد رجب".. تخفيضات هائلة بجميع الفروع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .