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شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له في آخر جلساته 205.96 ، ارتد منه السهم في نهاية التداولات ليقلص من مكاسبه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 2.55 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة ، بشرط ثبات الدعم 196.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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