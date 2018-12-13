شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.18 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 18.55 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.75 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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