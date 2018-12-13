شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يهاجم عنق رأس وكتفين مقلوب – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 6.38 ، هذا المستوى الذي يمثل خط عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.06 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 6.38 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.82 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد