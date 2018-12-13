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شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يهاجم عنق رأس وكتفين مقلوب – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 6.38 ، هذا المستوى الذي يمثل خط عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.06 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 6.38 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.82 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يهاجم عنق رأس وكتفين مقلوب – تحليل – 13-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .