شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 148.14 ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 0.60 نقطة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 148.14 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 153.99 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد