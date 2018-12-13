شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يلامس مقاومة المتوسط المتحرك البسيط – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليلامس السهم مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 0.75 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 76.10 ، ليستهدف مستوى الدعم 71.15 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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