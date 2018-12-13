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شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 94.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 81.78 إلى 106.21) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -0.74 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 94.00 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 91.11 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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