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شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يكسر دعمه الحالي – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم 76.51 ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، و تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -0.66 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 76.51 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 72.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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