شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يغلق على ارتفاع باللون الأحمر – تحليل – 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له عند 113.98 ، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 0.24 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 108.23 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 113.16 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه

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