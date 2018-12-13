شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي وسط شكوك حول اتفاق أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للتراجع فى وقت لاحق من تعاملات يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،وسط الشكوك حول عدم كفاية اتفاق أوبك الأخير لخفض الإنتاج العالمي فى تحقيق التوازن بالسوق ، ويكبح الخسائر تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض المخزونات التجارية و نزول الإنتاج عن مستواه القياسي ، ويأتي الارتفاع هامشيا بفعل الشكوك تجاه اتفاق أوبك الأخير بعدم الكفاية لخفض المعروض العالمي.

بحلول الساعة 12:45جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.21$،وسجل أعلى مستوي 51.55$ ،وأدنى مستوي 50.34 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 59.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.26$ ،وسجل أعلى مستوي 60.57$ ،وأدنى مستوي 59.31$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.9%.

قالت شركة FGE لاستشارات الطاقة أن التخفيضات التي تقودها منظمة أوبك من المحتمل أن تكون غير كافية للتخلص من المخزونات العالمية فى فترة الثلاثة أشهر المستهدفة حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.

وأضافت الشركة أنه من المرجح أن تحوم أسعار خام برنت بين 55$:60$ للبرميل ، مع وجود خام تكساس ما بين 45$ : 50$ للبرميل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بمقدار 1.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 7 كانون الأول/ديسمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 3 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 442 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي ،انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ،فى أول انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ليتراجع إجمالي الإنتاج إلى 11.6مليون برميل يوميا ، لينزل عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند 11.7 مليون برميل يوميا.