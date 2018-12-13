شكرا لقرائتكم خبر عن قرار الفائدة الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع 13 كانون الأول / ديسمببر،حيث ثبت البنك أسعار الفائدة عند المستوي القياسي 0.00% ،بنفس القراءة السابقة معدل 0.00% ،وأشارت التوقعات إلي معدل 0.00%.

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